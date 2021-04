Covid, Corato ancora oltre la soglia critica: è la quinta città peggiore della provincia di Bari

Mentre le indiscrezioni annunciano dal 26 aprile una Puglia non più rossa - arancione, ma secondo alcuni addirittura gialla, stasera la conferma - arrivano anche i dati del report settimana della Asl Bari.

Per la seconda settimana consecutiva continua la discesa della curva dei nuovi contagi nell’Area Metropolitana. Nel periodo 12-18 aprile, infatti, i nuovi casi si attestano a quota 2.945 con un tasso settimanale per 100mila abitanti collocato a 239,4, ancora al di sotto della soglia di 250 nuovi casi per 100mila abitanti. Le cose vanno diversamente per Corato: nella stessa settimana, infatti, sono stati registrati ben 152 casi, con un tasso per 100mila abitanti di 319.7, decisamente oltre la soglia critica di 250. I numeri in città sono peggiorati rispetto alla settimana precedente (5-11 aprile 132 casi con tasso di 277.6). Peggio di Corato, nella provincia di Bari, solo Ruvo, Bitonto, Altamura e Terlizzi.

La campagna vaccinale. A tutto il 22 aprile, risultano complessivamente somministrati nei centri vaccinali del territorio metropolitano più di 363mila vaccini. In particolare, nella fascia d’età 79-70 anni sono stati somministrati 62.857 vaccini, tra prime e seconde dosi, mentre per le persone da 80 anni in poi è stato superato il tetto delle 100mila dosi: 105.746, di cui 63.128 prime inoculazioni e 42.618 seconde. Sinora sono stati somministrati 9.233 vaccini a persone residenti a Corato: 6.846 per la prima dose e 2.387 per la seconda.