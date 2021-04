​Taglio e messa in piega, ma all'aperto: la protesta degli acconciatori arriva in piazza Gallo Copyright: CoratoLive.it

Gli acconciatori coratini proseguono le proteste contro le restrizioni e le chiusure decretate del governo in seguito alla pandemia. Così, dopo la manifestazione di due settimane fa, questa mattina in piazza Gallo la Quatela acconciatori ha allestito un gazebo con tutto l'occorrente per la propria attività.

La provocazione è nata dalla considerazione del ministro Speranza, in base alla quale «nei luoghi all’aperto è molto più difficile contagiarsi rispetto al chiuso».

Pochi giorni fa il presidente della Regione, Emiliano, ha scritto allo stesso ministro per chiedere la riapertura delle attività di commercio ambulante e in sede fissa, e di servizi alla persona come parrucchieri e barbieri, centri estetici.