De Benedittis positivo al Covid: «Sto bene, noi sindaci lasciati allo scoperto»

Il sindaco Corrado De Benedittis è risultato positivo al Covid. L'annuncio l'ha dato lo stesso primo cittadino sulla sua pagina Facebook.

«Avendo avuto, ieri sera, una leggera tosse, ho fatto stamattina il test che mi ha dato esito positivo» fa sapere il sindaco. «Nel complesso sto bene. Da casa, continuerò a lavorare in smart working. Avrei potuto vaccinarmi, in quanto docente, ma non l'ho fatto, per correttezza, in quanto in aspettativa. In fondo, chi guida la nave deve prima far salvare i passeggeri» sottolinea De Benedittis. «Una riflessione amara: sindaci e amministratori siamo in prima linea nel fronteggiare l'emergenza sanitaria. Stiamo aiutando centinaia di cittadini e cittadine a vaccinarsi. Eppure - conclude - siamo lasciati allo scoperto. Nessun vaccino».