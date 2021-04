Il sindacato Fials: «Personale non vaccinato nell'hub di Corato»

Proprio ieri la Asl Bari aveva diffuso il report del servizio sorveglianza sanitaria aziendale secondo il quale, su 9mila dipendenti, circa 300 non sono ancora vaccinati. Ebbene, secondo la Fials (Federazione Italiana Autonoma Lavoratori Sanità) di Bari e Bat, alcuni di questi sarebbero in servizio anche a Corato.

In due diverse note - una inviata il 31 marzo scorso e un'altra inoltrata proprio ieri all'assessore Lopalco, al direttore generale della Asl Bari, Sanguedolce, e ai vertici della sanità regionale - la Fials denuncia infatti che «nelle attività vaccinali dell'hub di Corato sia stato utilizzato anche personale che non si era ancora sottoposto alla vaccinazione anti Covid 19».

Nelle note, entrambe a firma di Francesco Dimiccoli, esponente della segreteria Fials Bari e Bat, si fa riferimento anche a criteri poco chiari nella turnazione del personale sanitario nello stesso punto vaccinale coratino.

«Nonostante centinaia di lavoratori della Asl Bari abbiano dato la disponibilità a svolgere le attività di somministrazione dei vaccini - si legge nella nota della segretaria Fials - stranamente presso l'hub vaccinale di Corato lo stesso venga individuato in assenza di alcun criterio senza prevedere alcuna forma di rotazione e vedendo impegnati sempre lo stesso personale, cosa che è facilmente riscontrabile dai turni di servizio.

Inoltre il predetto personale viene peraltro individuato anche in violazione della regolamentazione aziendale in materia di prestazioni aggiuntive, che per esempio esclude dalla platea il personale part-time e comunque tutti coloro che hanno diritto alla riduzione dell'orario settimanale di lavoro. Per quanto sopra esposto al fine di rendere trasparente e corretta l'individuazione del personale da utilizzare nelle predette attività, nonché disporre un'apposita rotazione tra tutti i lavoratori che hanno manifestato la disponibilità rispondendo all'avviso pubblicato dalla Asl Bari, siamo a chiedere di conoscere i criteri con i quali sino ad oggi è stato individuato il personale impegnato nelle predette attività presso l'hub vaccinale di Corato e retribuito sotto forma di prestazioni aggiuntive. Comportamenti illegittimi - ribadisce il sindacato - che vanno rimossi».