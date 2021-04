Campagna vaccinale, cambio alla guida: via Lopalco, arriva Lerario

Via Pier Luigi Lopalco, avanti Antonio Mario Lerario. Cambia la guida della campagna vaccinale in Puglia. Con delibera di due giorni fa, sotto la spinta delle contestazioni diffuse per la gestione della macchina dei vaccini e spinto dal commissario straordinario Figliuolo che gli ha chiesto un cambio di passo, il governatore Emiliano ha dovuto rivedere l’organizzazione, affidandone la “regia” a Mario Lerario, capo della Protezione Civile.

A lui è assegnato il compito di coordinare logistica, stoccaggio e sedi delle vaccinazioni, oltre al personale coinvolto, sanitario e non solo.

L’auspicio è che questo cambio al vertice serva davvero a mettere ordine in una campagna vaccinale a dir poco caotica. Ma il dato politico resta: viene fortemente ridimensionato il ruolo del professor Lopalco, da oltre un anno sotto i riflettori per l’emergenza Covid, prima come responsabile della task force regionale e poi “promosso” sul campo ad assessore alla Sanità.