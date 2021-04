Commercio, il sindaco a Emiliano: «Le attività "non necessarie" chiedono di ​riaprire in sicurezza»

Dopo gli incontri a Palazzo di Città avvenuti nelle scorse settimane e come concordato durante la manifestazione di sabato scorso in piazza Cesare Battisti, il sindaco De Benedittis ha incontrato nel pomeriggio del 12 aprile alcuni rappresentanti del settore commercio, salute e bellezza e dei centri sportivi e palestre.

L'esigenza manifestata dalle categorie, contraddistinte dai Dpcm come "non necessarie", è quella di riaprire quanto prima le proprie attività, considerando che tutte, e non solo alcune, svolgono servizi di utilità sociale. Per questo motivo il sindaco, l'assessore alle Attività produttive, Concetta Bucci, e i referenti dei settori presenti all'incontro, hanno firmato una lettera indirizzata al presidente della Regione Puglia. D'intesa col sindaco, di tali istanze, si è fatta carico anche la senatrice Angela Bruna Piarulli che le rappresenterà nelle sedi parlamentari e governative.

Di seguito il testo della lettera.

«Considerato che tutte le attività economiche e commerciali e non solo alcune, svolgono servizi di utilità sociale; considerato che per ogni esercente la propria attività economica è centrale per il sostentamento personale e del relativo nucleo famigliare; considerato che i ristori, finora elargiti dal Governo, sono del tutto insufficienti e non sempre rivolti a tutte le categorie; considerato che, in base ai precedenti Dpcm, tutte le attività commerciali, artigianali e di servizi hanno investito significative risorse economiche per rendere sicuri i propri luoghi di lavoro, nel pieno rispetto delle disposizioni igienico- sanitarie legate alla pandemia in corso; considerato che, la maggior parte delle attività economiche è rimasta aperta, con la penalizzazione delle poche rimaste chiuse per decreto, e che questo sta portando ad una comprensibile esasperazione di quanti vogliono riprendere a lavorare in sicurezza.

Le categorie contraddistinte come "non necessarie", d'intesa con il Sindaco del Comune di Corato, Corrado De Benedittis, chiedono, con forza, di poter riaprire le rispettive attività, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza. Nello specifico, il Comune ha chiesto alla Asl Bari di attivare giornate straordinarie per la vaccinazione degli operatori del settore onde rafforzare la sicurezza in dette attività ridurre al massimo i rischi di contagio.

Riteniamo, dunque, di affidare a Lei le recriminazioni giunte, affinché possa valutare ogni possibile azione del Governo Regionale ed esercitare una qualche forma di persuasione istituzionale nei confronti dei decisori nazionali, assecondando e promuovendo le ragionevoli richieste dei nostri concittadini lavoratori.

Certi del Suo impegno e della Sua sensibilità al tema, ed esprimendo la piena disponibilità a collaborare per una soluzione a questa pesante situazione economica, che genera una critica tensione sociale, salutiamo cordialmente».