​Giravano armati per le strade di Bisceglie, due arresti della Polizia di Corato

Nell’ambito degli specifici servizi di controllo del territorio predisposti dal Questore di Bari per il contrasto alla criminalità, i poliziotti della Squadra mobile, Sezione antidroga, e del Commissariato di Polizia di Corato, nel tardo pomeriggio di lunedì 12 aprile, hanno tratto in arresto il 40enne P.A. e il 21enne U.D., di anni 21, entrambi gravati da precedenti di polizia e penali. I due sono stati sorpresi mentre, a bordo di una Mercedes”, si aggiravano armati per le vie di Bisceglie.

Fermati per un controllo, hanno cercato inutilmente di disfarsi di una pistola calibro 7,65 con matricola abrasa, passandola di mano tra loro e cercando di occultarla sotto il sedile lato passeggero. Il maldestro tentativo di nascondere l’arma non è sfuggito agli operatori di polizia che, nel corso della perquisizione del veicolo, hanno rinvenuto e sequestrato anche uno scalda collo, un cappellino e dei guanti; su tutto il materiale sequestrato sono in corso approfondimenti investigativi per accertare se sia stato utilizzato in episodi delittuosi.

I due arrestati sono stati condotti nella Casa Circondariale di Trani.