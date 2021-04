Corato snobba il vaccino senza prenotazione: all'hub solo nove 79enni. «Ma così si buttano fiale»

I vaccini stipati nei frigo attendevano solo di essere inoculati. Ma non c'è stato nessun assalto, anzi. I coratini, per ora, hano snobbato la possibilità di vaccinarsi senza prenotazione. Parla chiaro il bilancio dell'hub cittadino al termine della prima giornata aperta alle vaccinazioni dei 79enni che non avevano confermato la propria adesione tramite gli appositi canali predisposti da Regione e Asl.

Dall'apertura del punto vaccinale di via Sant'Elìa, alle 8.30, fino alla chiusura delle 19, nessuna ressa: solo nove 79enni si sono presentati senza avere la prenotazione. Tutti vaccinati con AstraZeneca.

Secondo quanto trapela dal personale al lavoro nell'hub coratino, alla base di questa bassissima affluenza ci sarebbe proprio la volontà di tanti di non vedersi somministrato il vaccino anglo-svedese, nonostante i tanti appelli sulla sicurezza di questo prodotto. A nulla è valso neppure l'appello del sindaco De Benedittis che via social ha ricordato ai coratini la possibilità di vaccinarsi anche in questo modo.

La conseguenza di questo timore verso AstraZeneca, però, è quella di sprecare vaccini. Un rischio che nessuno - ancor di più in Puglia - può permettersi di correre in questo momento.

Alla fine ieri, nell'hub di Corato, le vaccinazioni effettuate - tra prenotati e non - sono state complessivamente circa 200.

Come stabilito dalla Regione, intanto, oggi la vaccinazione senza prenotazione con AstraZeneca sarà aperta alla fascia dei 78enni (nati nel 1943) senza fragilità. Mercoledì 14 aprile, invece, toccherà alla doppia annualità dei nati nel 1944 e 1945, quindi dei 77enni e 76enni. Si andrà avanti sino ad esaurimento dei vaccini disponibili. Resta ovviamente sempre confermato l’appuntamento per chi ha effettuato l’adesione sul sistema “La Puglia ti vaccina”, che avrà un accesso prioritario nei giorni e nella fascia oraria programmati.