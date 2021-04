Lo avevano annunciato nella manifestazione di sabato scorso e oggi hanno mantenuto la promessa: sono circa una sessantina i commercianti che questa mattina hanno alzato le saracinesche dei propri negozi - senza ovviamente lavorare - e hanno esposto cartelli di protesta contro le restrizioni e le chiusure decretate del governo in seguito alla pandemia.

"Qui giace una partita Iva tradita dal Governo" si legge su un cartello. Poi ancora: "Abbandonati e uccisi dallo Stato", "L'uomo senza lavoro è niente" e "Caro Governo, non stiamo lavorando, stiamo pagando le tasse pur essendo non essenziale e non abbiamo più soldi per poter sopravvivere".

«Quella delle partite Iva è una protesta a oltranza» hanno i commercianti che due giorni fa scono scesi in piazza per spiegare i motivi della protesta: dai ristori, esigui, che arrivano a singhiozzo, alle chiusure inique protratte nel tempo, fino ai pagamenti dei contributi statali che continuano ad arrivare.