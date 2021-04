Una protesta pacifica ma vibrante quella di questa mattina in piazza Cesare Battisti, davanti all'ingresso principale di Palazzo di Città. A sventolare cartelli e chiedere aiuto sono stati i titolari di partita Iva. C'erano un po' tutte le categorie: dall'abbigliamento ai parrucchieri, dai fotografi ai centri sportivi.

I rappresentanti di categoria si sono avvicendati al microfono e hanno spiegato il perché della protesta: dai ristori, esigui, che arrivano a singhiozzo, alle chiusure inique protratte nel tempo, fino ai pagamenti dei contributi statali che continuano ad arrivare.

«Dobbiamo aprire le serrande dei nostri negozi lunedì», ha tuonato Domenico Marcone, rappresentante di Connect, associazione di partite Iva che proprio ieri hanno avuto un incontro ufficiale con il sindaco. «Aprite le serrande e apponetevi i cartelli. È un gesto che serve a dimostrare che non ci hanno chiusi, che siamo ancora vivi e in attesa che il Governo ci risponda. Spero che alla nostra protesta si uniscano anche i Comuni vicini».

Sono intervenute anche le istituzioni, la senatrice Angela Anna Bruna Piarulli e il sindaco De Benedittis. «Ho chiesto una progressiva riapertura al Prefetto e a Decaro (presidente nazionale Anci ndr) già prima di Pasqua. Per quanto ci compete possiamo indirizzare i ristori che il Governo ci concederà a chi è stato penalizzato dalla pandemia. Possiamo detassare il suolo pubblico come accaduto l'anno scorso, possiamo capire come orientare le somme dell'avanzo di bilancio a maggio, per dare un po' di ossigeno al commercio e possiamo lavorare anche in prospettiva».

Il riferimento è al Duc (distretti urbani del commercio) e ad un documento strategico del commercio. «Abbiamo reinserito Corato nell'elenco regionale del Duc. - spiega De Benedittis - Parteciperemo al terzo bando dei Duc che speriamo di ottenere. Con quella somma potremo finanziare il documento strategico del commercio da stilare assieme alle categorie interessate».

Infine un passaggio sulle vaccinazioni. «Dobbiamo provare - anche se non è assolutamente facile - di ottenere vaccinazioni per categorie lavorative speciali».