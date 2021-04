Sorpreso a spacciare in piazza XX Settembre, arrestato 36enne

Sorpreso a spacciare in piazza XX Settembre. È stato arrestato in flagranza di reato il 36enne coratino B.G., individuato nel tardo pomeriggio di ieri dai poliziotti della Sezione antidroga della Squadra mobile di Bari e del Commissariato di polizia di Corato, nell’ambito dei mirati servizi predisposti dal Questore di Bari, Giuseppe Bisogno, per il contrasto al commercio illegale di stupefacenti in provincia.

La perquisizione eseguita dagli agenti nei suoi confronti ha consentito di rinvenire e sequestrare 20 grammi di cocaina e 10 grammi di marijuana. Nel corso dell’operazione è stato sequestrato materiale utile per il confezionamento delle singole dosi, nonché un manoscritto relativo alla contabilità relativa alla vendita dello stupefacente. L’arrestato, terminate le formalità di rito, è stato condotto nella casa circondariale di Trani, a disposizione dell’autorità giudiziaria competente.