Duplice furto notturno in un negozio della città, arrestato 28enne

Un 28enne coratino è stato arrestato ieri pomeriggio dai poliziotti del locale Commissariato, in esecuzione di un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Tribunale di Trani. L'uomo è ritenuto responsabile di due furti aggravati, commessi nel dicembre 2020 e nel gennaio 2021, ai danni dello stesso esercizio commerciale.

Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dagli agenti del Commissariato, supportate anche dall’analisi minuziosa delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza, a carico del 28enne ci sarebbero gravi indizi di colpevolezza. L’uomo, tramite un collaudato e sistematico modus operandi, unitamente ad un complice, si sarebbe introdotto all’interno dell’esercizio commerciale durante le ore notturne, impossessandosi di denaro e merce di valore.

L’arrestato, inoltre, è stato recentemente denunciato dai poliziotti in quanto sorpreso alla guida di un’autovettura rubata. Sono tuttora in corso le indagini per risalire all’identità del complice.