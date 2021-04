«Basta alle chiusure. Non c'è spiraglio per il futuro». ​Arrivano anche da Corato i commercianti della provincia di Bari e della BAT che questa mattina hanno bloccato la tangenziale di Bari, in direzione Sud (all'altezza dell'uscita 11 e della stazione di servizio Dill's) per manifestare contro le chiusure stabilite dai provvedimenti del Governo.

Un mega striscione "Chiudere tutto e tutti" è stato srotolato su tutta la carreggiata per manifestare contro le chiusure stabilite dai provvedimenti del Governo. Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine ma la protesta è proceduta in modo ordinato. Disagi alla circolazione stradale. Centralino incandescente nella sala operativa della polizia locale di Bari.

Oltre 15 pattuglie della sono state impegnate ad agevolare i flussi veicolari. Poco prima delle 11 il blocco è stato rimosso, con i furgoni che sono ripartiti tra colpi di clacson e applausi degli altri manifestanti.