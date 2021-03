Report Asl, Corato scende sotto la soglia dei 250 nuovi casi per 100mila abitanti

Resta elevato il tasso di nuovi casi settimanali per 100mila abitanti nell’Area Metropolitana di Bari: 355,5, a fronte di 4.373 nuovi casi (15-21 marzo). Passano da 23 a 24 i comuni oltre la soglia dei 250 nuovi casi per 100mila abitanti. Sono i dati contenuti nel report settimanale inviato dalla Asl Bari.

In leggerissimo miglioramento, seppure nell'ambito di un quadro estremamente serio, la situazione a Corato: nella settimana dal 15 al 21 marzo, in città sono stati registrati 106 nuovi casi, con una incidenza - in relazione alla soglia dei 250 nuovi casi per 100mila abitanti - di 222.9.

Sul versante della campagna vaccinale, la Asl di Bari ha somministrato 29.533 dosi di vaccini Astrazeneca ad operatori della scuola, pari al 33 per cento su scala regionale, concludendo la prima dose in tutte le scuole di ogni ordine e grado di Bari e provincia. Proseguono regolarmente, infine, le vaccinazioni degli over 80 nel Centri vaccinali della ASL: sono 54.417 le somministrazioni totali eseguite, tra prime e seconde dosi. In totale, nelle strutture pubbliche e private del territorio della Asl Bari sono state somministrate più di 185mila dosi ai soggetti appartenenti alle diverse categorie inserite prioritariamente nel Piano vaccinale.

A Corato sono stati somministrati 4.479 vaccini, di cui 3.257 relativi alla prima dose e 1.222 relativi alla seconda.

«Si ribadisce, ancora una volta, l’estrema importanza di evitare assembramenti e rispettare le regole anti-contagio: distanziamento, igienizzazione delle mani e uso della mascherina» sottolinea la Asl.