Coronavirus: quasi 1.800 nuovi contagi con 9.400 test

Oggi, domenica 28 marzo, in Puglia sono stati registrati 9.473 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 1.788 casi positivi: 561 in provincia di Bari, 155 in provincia di Brindisi, 125 nella provincia BAT, 286 in provincia di Foggia, 296 in provincia di Lecce, 355 in provincia di Taranto, 7 casi di residenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 14 decessi: 5 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 2 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.839.926 test; 137.164 sono i pazienti guariti; 46.880 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 188.737 così suddivisi: 74.063 nella Provincia di Bari; 18.558 nella Provincia di Bat; 13.671 nella Provincia di Brindisi; 35.124 nella Provincia di Foggia; 17.509 nella Provincia di Lecce; 28.819 nella Provincia di Taranto; 678 attribuiti a residenti fuori regione; 315 provincia di residenza non nota.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 28.3.2021 è disponibile al link: http://rpu.gl/52Bk9