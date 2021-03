La scia di fuoco non si arresta. Dopo le due auto distrutte dalle fiamme nello scorso fine settimana, nella notte un altro incendio ha ridotto una Lancia Y a carcassa fumante. Il rogo si è sviluppato intorno alle 5.30. su viale IV Novembre. Sull'extramurale, quindi, e non in una stradina nascosta. Una pattuglia della Sicuritalia ha allertato al 115 la centrale operativa dei vigili del fuoco che sono giunti dal distaccamento di Corato per spegnere l'incendio. Sul posto anche i carabinieri.