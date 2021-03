Covid, nel Barese quasi 700 sanzioni nella prima settimana "rossa"

Dal 15 al 22 marzo, cioè nella prima settimana della Puglia in zona rossa, le forze dell'ordine hanno sanzionato nel territorio dell'area metropolitana di Bari quasi 700 persone per violazione delle norme anti Covid. Per la precisione sono stati sanzionati 694 cittadini sui complessivi 17.888 sottoposti a controllo.

Le principali violazioni riguardano il mancato rispetto del coprifuoco, l'uso scorretto delle mascherine e assembramenti in strada o in locali privati. Nello stesso periodo le forze dell'ordine hanno controllato 862 attività e per 16 titolari di bar e negozi sono scattate le sanzioni amministrative per non aver rispettato le prescrizioni imposte dall'emergenza sanitaria.