Assembramento di minorenni in un locale privato, elevate undici multe

Undici violazioni per altrettanti minorenni che, sabato sera, sorpresi all'interno di un locale privato . Lo riporta il sindaco, Corrado De Benedittis, in una nota pubblicata sul suo profilo Facebook. Le undici multe, di 400 euro a testa, sono state elevate a carico dei genitori.

Venerdì, invece, è stato sanzionato un h24 perché vendeva alcolici con tessera sanitaria di minori.

«A fine di questo weekend, - scrive De Benedittis - il mio grazie va alla polizia locale e a tutte le Forze dell'Ordine. In un momento così difficile, in cui gli umori dell'opinione pubblica sono comprensibilmente altalenanti, li vedo lavorare con rigore, equilibrio, imperturbabilità e grande rispetto della cittadinanza. Purtroppo, c'è chi non rispetta le regole. Sia chiaro, le sanzioni, non hanno intento punitivo, ma servono a garantire il primato della legge funzionale alla convivenza civile».

«Si potrebbero fare molte considerazioni. - conclude il sindaco - Adesso, però, vorrei che tutta la città abbia consapevolezza del grande impegno che c'è dietro il lavoro della "sua" polizia locale che merita riconoscimento e rispetto».