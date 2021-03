A Corato i contagi salgono ancora: ora sono 452. Nell'ultima settimana 127 in più

Nuovo bollettino cittadino sui contagi. E le notizie non sono buone. La Asl Bari, tramite il Comune, fa sapere che le persone attualmente positive in città sono 452. Nella settimana dal 12 al 19 marzo, Corato ha registrato127 nuove positività. Il totale dei positivi registrati dallo scorso dicembre è 1.361 di cui 875 guariti e 34 deceduti.

«Certo, piove. In ogni caso, le forze dell'ordine garantiranno, anche stasera, il presidio di piazze e strade» scrive il sindaco sui social. «Ai ragazzi e alle ragazze che pensano di ritrovarsi, in gruppo, nei locali privati, dico, non fatelo. Agli anziani, che stazionano, in compagnia, sotto i balconi, per strada, dico, per favore, state a casa. A chi, va ancora con la mascherina scaduta e col naso scoperto, dico, siate corretti. Ai furbetti di ogni tipo, dico, recuperate il senso dell'onestà. Ai più, che, invece, con grande sacrificio rispettano le regole, dico grazie. La curva del contagio non accenna a scendere! Dobbiamo distanziarci! Non uscire di casa, se non per estrema necessità. Non perdiamo la fiducia, ne usciremo, insieme!».