Dall'Ema via libera al vaccino AstraZeneca: «È sicuro ed efficace»

Il vaccino anti-Covid di AstraZeneca è sicuro ed efficace: lo ha detto l'Ema, l'Agenzia europea del farmaco, nell'attesa decisione sulla validità del siero anglo-svedese. «I benefici sono superiori ai rischi» ha spiegato la direttrice, Emer Cooke. «Il vaccino non può essere associato a un incremento degli eventi di trombosi. Lanceremo comunque ulteriori approfondimenti per capire di più. Il foglietto illustrativo del vaccino AstraZeneca verrà aggiornato per permettere di mitigare questi effetti collaterali». Il blocco era scattato in molti Paesi del mondo, Italia inclusa, in seguito alla denuncia di eventi avversi potenzialmente attribuibili al vaccino.