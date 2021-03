Bande all’assalto dei siti fotovoltaici, intervengono i vigilantes

Bande organizzate all’assalto dei siti fotovoltaici. Negli ultimi due giorni, nell’agro di Corato, gruppi di malviventi sono stati rilevati dai sistemi di videosorveglianza mentre si introducevano all’interno di due siti fotovoltaici per rubare i cavi di rame. L’intervento delle pattuglie della Vigilanza Giurata ha evitato che gli impianti fossero saccheggiati con grave danno economico sia per la mancata produzione di energia che per il ripristino dei cavi di rame rubati.

«È un fenomeno, quello dei furti di rame, che ha subito un’impennata in questi ultimi mesi causando danni non solo agli impianti fotovoltaici ma anche alla rete Enel. I danneggiamenti alle infrastrutture Enel causano danni rilevanti alle attrezzature ed enormi disagi in particolar modo alle abitazioni e alle aziende attigue private dell’alimentazione elettrica».