Processo "Giustizia svenduta", arrestato ex comandante del Noe

Il tenente colonnello Angelo Colacicco, ex comandante del Noe dei Carabinieri di Bari, è agli arresti domiciliari su ordine del gip distrettuale di Potenza, con le accuse di depistaggio e calunnia. Le accuse dei pm di Potenza che hanno condotto l'inchiesta nei confronti dell'ufficiale, fanno riferimento alla complesse indagini della Procura di Lecce sul sistema di corruzione dei magistrati di Trani.

In particolare, secondo le accuse, Colacicco avrebbe tenuto un comportamento reticente in relazione ad alcune vicende accadute nel circondario di Trani e relative ad indagini seguite dal Noe. Avrebbe inoltre redatto una relazione in cui la pm leccese Roberta Licci veniva accusata di averlo intimidito e minacciato durante l’esame testimoniale. La Procura di Potenza gli contesta anche di avere contattato altri carabinieri per cercare di convincerli ad avvalorare la versione dei fatti da lui stesso fornita ai pm.

L'indagine nei confronti del tenente colonnello - attualmente in servizio presso il Comando dell'undicesimo reggimento Carabinieri "Puglia" - sarebbe partita da alcune segnalazioni inoltrate dai magistrati salentini.