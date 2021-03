Covid, stop ai ricoveri non urgenti in tutti gli ospedali pugliesi

Stop ai ricoveri programmati e non urgenti in tutti gli ospedali pugliesi. È quanto dispone una circolare firmata dal direttore del dipartimento Salute, Vito Montanaro, e dall'assessore alla Sanità, Pier Luigi Lopalco. Il blocco - il terzo in un anno - durerà fino al 6 aprile e non riguarderà l’attività ambulatoriale. La decisione è stata presa dopo che il numero dei ricoveri ha nuovamente superato il tetto di sicurezza fissato dal ministero, con le terapie intensive piene al 34%. L'obiettivo è quello di garantire il supporto alla rete ospedaliera Covid.