Covid, in città la curva si impenna: i positivi salgono a 400. Centro vaccini alla De Gasperi

Sono ancora in aumento i contagi a Corato. La Asl Bari, tramite il Comune, fa sapere che le persone attualmente positive in città sono 400. Di queste, 199 sono donne e 201 uomini. Ecco la suddisione per fasce di età: 0-5 anni - 11; 6-10 anni - 46; 11-13 anni - 13; 14-18 anni - 21; 19-24 anni - 33; 25-44 anni - 106; 45-64 anni - 113; 65-84 anni - 51; 85+ anni - 6. Il totale dei positivi registrati dallo scorso dicembre è 1.302, di cui 868 guariti e 34 deceduti.

In queste ore, intanto, sono in corso i preparativi per il "Punto vaccinale popolazione" della città in allestimento nella palestra della scuola media De Gasperi.

«Fervono i preparativi. È un grande centro, forse il più bello della provincia, che, con determinazione, ho voluto nascesse nel cuore della nostra città, presso la palestra della scuola media De Gasperi e ringrazio la sua dirigente, Maria Rosaria De Simone, per l'immediata disponibilità» afferma il sindaco De Benedittis sui social. «Un importantissimo lavoro di équipe tra amministrazione comunale, Asl-Ufficio Igiene, Polizia locale, Sanb, Sixt, personale scolastico, Aic e aziende che stanno collaborando. Ringrazio tutti e tutte, ma soprattutto ringrazio un grande vigile, che è una macchina da guerra con un grande cuore: l'Ispettore Michele Zitoli. A lui, dobbiamo molto. Tutti i dettagli saranno pubblicati sulla pagina fb del Comune. C'è luce in fondo al tunnel».