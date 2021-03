Covid, De Benedittis conferma la necessità di nuove restrizioni: «Urge evitare aumento dei contagi»

Il sindaco De Benedittis conferma l'orientamento dei 41 sindaci della Città Metropolitana, d'intesa con Prefetto, forze dell'ordine e Asl Bari, di adottare un'ordinanza unitaria che definisca maggiori restrizioni, su commercio e attività sociali, in considerazione dell'aumento della curva del contagio da Covid 19.

È quanto è emerso nella riunione in videoconferenza del Comitato Metropolitano per l'ordine e la sicurezza pubblica che si è svolta nella tarda mattinata di oggi per discutere delle misure di contenimento per la prevenzione della diffusione dell'epidemia.

Già stamattina il sindaco di Bari, Antonio Decaro, aveva fatto sapere che «noi sindaci della terra di Bari intendiamo intervenire con chiusure serali su scala metropolitana attraverso una serie di provvedimenti che impongono il divieto di asporto dopo le 18 e la chiusura totale dopo le 19 di tutte le attività commerciali».

«Si tratta di un ulteriore atto restrittivo» commenta De Benedittis. «È una decisione sicuramente non semplice, ma allo stesso tempo necessaria. Urge, infatti, con l'impegno e il sacrificio di tutti, evitare un ulteriore aumento dei contagi e l'affaticamento dell'intero sistema sanitario».