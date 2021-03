Contagi a scuola, classe in quarantena alla primaria Piccarreta

Nonostante la frequenza si sia ridotta di molto nelle ultime settimane, spuntano ancora casi Covid nelle scuole. Ieri un contagio è stato registrato nella scuola primaria Piccarreta, dove - in seguito alla positività di un bimbo - alunni e docenti di una classe sono finiti in quarantena fiduciaria, mentre per altre due classi è scattata la didattica a distanza, come previsto dal protocollo sanitario subito applicato.

Intanto c'è attesa per la decisione sull'eventuale passaggio in zona arancione delle province di Bari e Taranto, in cui sono stati superati i 250 contagi per 100mila abitanti. Questo dato, secondo quanto disposto dall'ultimo Dpcm, consente infatti il cambio di colore nella Regione o nelle singole province, con il conseguente possibile passaggio alla didattica a distanza degli studenti di tutte le scuole.