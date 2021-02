Auto si ribalta sulla 231, conducente illesa per miracolo Copyright: CoratoLive.it

È uscita illesa da un incidente che poteva avere risvolti drammatici. È accaduto questo pomeriggio alle 17.30 sulla sp. 231, tra Andria e Corato, ad un chilometro dalla nostra città. Una ragazza, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo dell'auto ed è uscita fuori strada. La 500 che guidava si è ribaltata ed è finita sul selciato a fianco della carreggiata in un tratto di strada molto pericoloso.

Come si può vedere dalle foto, il dislivello tra il manto stradale e la via di fuga è alto almeno 10 centimetri. La ragazza è stata trasportata in ospedale. Sul posto sono intervenuti la polizia di Stato, i carabinieri del comando di Corato e i vigili del fuoco.