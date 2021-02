Covid, contagi in continuo aumento a Corato: ora sono 247. Numeri triplicati in 15 giorni

Schizzano verso l'alto i contagi in città. Il Comune, sulla scorta dei dati forniti dalla Asl Bari, fa sapere che le persone attualmente positive in città sono 247. Meno di una settimana fa erano 162: emersi quindi 85 casi in più in soli 6 giorni. I numeri sono addirittura triplicati rispetto all'aggiornamento del 10 febbraio. Il totale dei positivi registrati dallo scorso dicembre sale dunque a 995, di cui 723 guariti e 25 deceduti.

Eloquenti le immagini, diffuse ieri sulla pagina facebook di CoratoLive, in cui si vede la lunghissima fila di auto in coda verso la postazione drive through di via Silvestri.

«I numeri non ci fanno stare sereni. In un mese, sono più che raddoppiati e soprattutto l'età media scende» afferma il sindaco De Benedittis. «Nelle scuole, si registrano situazioni di positività. Sono stato costretto a chiudere per almeno due giorni il plesso di viale Arno, nelle more di fare uno screening di tutta la popolazione scolastica, che lì frequenta. Rinnovo l'appello a studenti e studentesse a optare per la DAD, così a primavera si potrà finalmente tornare in classe. Un abbraccio virtuale alla città».