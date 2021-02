Piazza Venezuela, esposto dei residenti: «Degrado ​sottovalutato, ora vogliamo risposte chiare»

Non solo il doppio accoltellamento di sabato scorso. Ma una lunga serie di violenze ed episodi di degrado che si trascina da tempo. È un quadro a tinte fosche quello descritto dai residenti e dagli esercenti di piazza Venezuela che hanno sottoscritto e inviato al sindaco, al prefetto di Bari e ai rappresentanti delle forze dell'ordine, un esposto un cui descrivono la situazione in cui sono costretti a vivere. Chiedendo, nella circostanza, risposte «chiare, immediate e risolutive».

«Alla luce anche dei fatti cruenti verificatisi nel tardo pomeriggio e nella serata del 20 febbraio - scrivono i cittadini residenti, domiciliati e anche esercenti di attività commerciali nel quartiere in cui è ubicata piazza Venezuela - segnaliamo lo stato di degrado, pericolo e insicurezza in cui siamo costretti a vivere da alcuni anni.

È sufficiente ripensare a quanto è avvenuto in diverse occasioni proprio negli ultimi anni ed in particolare negli ultimi mesi, per rendersi conto che chi di competenza ha sottovalutato o quanto meno non provveduto a risolvere le situazioni di effettivo degrado e pericolo maturate nella zona. Eppure sulla piazza Venezuela si affaccia l'ingresso di una scuola per l'infanzia molto frequentata, nelle immediate vicinanze c'è un ufficio postale con annesso sportello bancomat, la stessa piazza accoglie nell'arco della giornata numerosi bambini, anziani e famiglie che sulle panchine e al riparo dal traffico automobilistico cercano riposo e svago, purtroppo sempre più spesso in compagnia di personaggi poco rassicuranti ed in stato di evidente alterazione per l'uso di alcolici o altro».

I cittadini sottolineano «quanto è accaduto proprio il 20 febbraio scorso è un avvenimento che non può lasciare indifferenti le autorità preposte all'ordine pubblico ed alla sicurezza dei cittadini. A questo si aggiunga anche il fatto che è sicuramente a conoscenza di carabinieri e polizia di Stato che nella zona si pratica la vendita e lo spaccio di sostanze stupefacenti, considerazione questa riveniente dall'essersi verificati più volte interventi delle forze dell'ordine proprio in zona».

Ieri, dopo la riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, Palazzo di città ha fatto sapere che «quanto accaduto nello scorso fine settimana è da ricondurre a situazioni di degrado, marginalità sociale, alcoolismo e instabilità psichica su cui l'amministrazione è già impegnata e su cui ha ribadito il proprio intervento con determinazione, sia attraverso i necessari controlli, sia con politiche sociali di prevenzione».

I sottoscrittori del documento chiedono quindi «un intervento deciso e risolutore delle Istituzioni e delle forze dell'ordine. Tergiversare può portare solo ad aggravare una situazione già compromessa gravemente, può addirittura incoraggiare chi voglia continuare ad adottare comportamenti irrispettosi ed irrisori del vivere civile, che si fonda sì sulla comprensione delle difficoltà in cui può versare qualcuno nell'odierna pandemia, ma si basa sul rispetto delle norme e dei codici di comportamento civili. Fiduciosi attendiamo una risposta chiara, immediata, risolutiva».