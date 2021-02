Presunto barricamento in uno stabile: polizia e pompieri intervengono con un'autogru

Qualcuno sembrava essersi barricato in un appartamento di via Pallavicini. Così polizia di Stato e vigili del fuoco sono intervenuti con l'ausilio di un'autogru. L'appartamento, però, è risultato vuoto, forse perchè la persona all'interno è riuscita ad allontanarsi calandosi da un balcone.

È accaduto nella tarda mattinata di oggi in via Pallavicini, traversa di via Verdi a pochi passi da via Dante. L'intervento è scattato quando qualcuno ha segnalato, all'interno dell'appartamento, la presenza del giovane che il giorno dell'Epifania creò scompiglio in strada proprio in quella zona. Dopo aver verificato, però, le forze dell'ordine hanno appurato che nella casa non vi fosse nessuno.