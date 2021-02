Covid, in quarantena una classe del Fornelli

Si aggiunge un altro contagio nelle scuole della città. Stavolta il contagio si è verificato all'interno di una classe della scuola primaria Fornelli che, per motivi logistici, è ospitata all'interno del plesso Giovanni XXIII. Come da protocollo sanitario, una volta accertata la positività, la classe è stata posta in quarantena fiduciaria ed è stata effettuata la sanificazione degli ambienti. Gli alunni seguireanno le lezioni attraverso la didattica a distanza.