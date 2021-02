Ancora Covid a scuola, una classe in quarantena alla Cifarelli

Il Covid continua ad insinuarsi nelle scuole della città. L'ultimo caso di positività è stato riscontrato sabato scorso tra gli alunni della scuola primaria Cifarelli.

In seguito al contagio, è scattato il protocollo previsto dalle autorità sanitarie. La classe in cui è emerso il caso positivo è finita in quarantena fiduciaria, mentre domani una zona dell'edificio scolastico resterà chiusa per procedere alla sanificazione disposta dalla dirigente. Gli studenti che occupano la parte dell'istituto interessata dalla sanificazione, seguiranno le lezioni attraverso la didattica a distanza. Gli alunni delle altre classi potranno seguire normalmente le lezioni in presenza.