Rischio ghiaccio, scuole chiuse. Firmata l'ordinanza sindacale: niente Dad

Domani scuole chiuse per rischio ghiaccio. È quanto dispone un'ordinanza firmata questo pomeriggio dal sindaco De Benedittis. Il provvedimento, relativo a tutti gli edifici scolastici di ogni ordine e grado, è stato emanato dal primo cittadino d'intesa con l'assessore all'istruzione Beniamino Marcone, sentito il Comandante di Polizia locale, Giuseppe Loiodice, «vista l'allerta meteo emanata dalla Protezione civile, considerato il rischio elevato di strade ghiacciate nella prima mattinata di domani, al fine di tutelare la sicurezza e l'incolumità degli studenti e delle studentesse e di tutto il personale della scuola, soprattutto di chi viaggia».

Contrariamente a quanto affermato in un primo momento (quando l'ente aveva parlato di una eventuale organizzazione della didattica a distanza a discrezione delle scuole), il Comune fa sapere che non è possibile effettuare la didattica a distanza: «la scuola resta chiusa per motivi di forza maggiore ai sensi dell'art. 28 del CCNL e ai sensi del c.c. la prestazione lavorativa è soddisfatta se non attribuibile a chi deve detta prestazione».

Il testo dell'ordinanza

«Considerata la nevicata della giornata odierna che ha interessato il territorio comunale e valutata la possibilità che la neve caduta possa trasformarsi in lastre di ghiaccio specie sui marciapiedi e nelle aree adiacenti e nei pressi degli edifici scolastici; Rilevato che le attuali temperature, nonostante gli interventi effettuati e programmati sul territorio, non consentono di liberare tutti gli spazi pubblici dalla neve che conseguentemente si trasforma in ghiaccio con rischi di cadute rendendo impraticabile una mobilità soprattutto pedonale delle strade comunali; Valutato che tutti i plessi scolastici, ubicati nell’abitato, zone periferiche ed extraurbane, frequentati anche da alunni e personale docente ed ausiliario proveniente dai paesi limitrofi, sarebbero raggiungibili con difficoltà; Tenuto conto di non poter garantire la regolare circolazione degli automezzi adibiti al trasporto scolastico, in particolar modo nelle zone residenziali ed extraurbane interessate da una maggiore presenza di neve e ghiaccio; Vista la legge 24.02.1992 n. 225 “Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile” e ss. mm. ii. ed in particolare l’art. 15 “Competenze del Comune ed attribuzioni del Sindaco; Sentito il parere del Segretario Generale, che nella sua qualità di Dirigente del V Settore incardina la responsabilità della Protezione Civile, e del Direttore Generale della SANB; Ritenuto di dover emanare a tutela della pubblica incolumità, per evitare situazioni di pericolo per l’utenza scolastica, apposita ordinanza di chiusura temporanea delle scuole; Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e ss. mm. ii.ed in particolare l’art. 54 comma 4^, ordina la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, ubicate sul territorio comunale, per il giorno 15 febbraio 2021».