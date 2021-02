Da ieri notte il Servizio Viabilità della Città metropolitana e la Polizia metropolitana sono al lavoro per fronteggiare l’emergenza neve e garantire la percorribilità delle strade provinciali.

In particolare, sono impegnati oltre 20 mezzi spargisale e sgombraneve nelle zone interessate da abbondanti nevicate che coinvolgono, in particolare, i Comuni di Alberobello, Santeramo in Colle, Altamura, Gravina in Puglia, Poggiorsini, Corato e Ruvo di Puglia, Cassano, Noci e Putignano.

La Polizia metropolitana, che si occupa del monitoraggio e controllo delle strade, ha effettuato diversi interventi di soccorso ad automobilisti con mezzi in avaria, regolando il traffico nelle situazioni di temporanea chiusura delle strade.

Presidi fissi sono stati istituiti sulle strade provinciali da e per gli ospedali “Miulli” di Acquaviva delle Fonti, “Perinei” di Altamura e "Maugeri" di Cassano per garantire il transito, in totale sicurezza, dei mezzi di soccorso. Garantiti, inoltre, i collegamenti con le province limitrofe di Taranto e Bat e con Matera.