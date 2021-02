Forzano il posto di blocco con la cocaina in auto: arrestati in tre dalla polizia di Corato

Tre persone sono state arrestate nel tardo pomeriggio di ieri a Ruvo dai poliziotti della sezione antidroga della squadra mobile di Bari e del commissariato di Corato. Si tratta di Fabio Cucumazzo, 19 anni, e Maurizio Cantatore di 21 - entrambi con precedenti legati agli stupefacenti - e un di 50enne, incensurato, alla guida dell'auto.

Gli agenti hanno fermato l’auto con le tre persone a bordo. In un primo momento il conducente si è fermato sul ciglio della strada ma, quando gli agenti si sono avvicinati per il controllo, ha accelerato bruscamente per darsi alla fuga, tentando di investire i poliziotti.

Dopo pochi metri, i tre sono stati bloccati da un’altra pattuglia che li ha leggermente tamponati. La successiva perquisizione ha consentito di rinvenire, all’interno del veicolo, 21 grammi di cocaina conservati in un involucro in cellophane. La droga è stata sequestrata, mentre i tre uomini sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio, resistenza e violenza a pubblico ufficiale e trasferiti nella casa circondariale di Trani.

Nel frattempo, continuano i servizi di controllo straordinario del territorio predisposti dal questore di Bari, Giuseppe Bisogno, finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti a Bari e in provincia.