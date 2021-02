Altri contagi nelle scuole. Il Battisti chiuso due giorni per sanificazione

Ancora contagi nelle scuole di Corato. Lunedì 15 e martedì 16 l'istituto Cesare Battisti restaerà chiuso per procedere alla igienizzazione straordinaria di tutti gli ambienti del plesso.

Per tutti i bambini e le bambine della scuola infanzia e primaria sarà attivata la didattica a distanza. Nella giornata di lunedì anche il personale amministrativo presterà servizio in modalità smart working. Le lezioni in presenza riprenderanno mercoledì 17 febbraio secondo l’orario in vigore.

La scuola, in un'apposita circolare, fa sapere che «sono state avviate tutte le procedure previste dal Regolamento di Istituto di prevenzione e contenimento SARS-COV-2 in caso di riscontro di positività accertata, compresa la comunicazione alla competente Asl dei nominativi dei contatti stretti. Rimaniamo in attesa di istruzioni da parte del Dipartimento di Prevenzione della Asl».