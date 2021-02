Villette, terra di conquista: i ladri imperversano nelle campagne coratine

Terra di conquista. La definizione potrebbe forse suonare un po' avventurosa. Ma, in realtà, è ciò che sta avvenendo nelle campagne dell'agro coratino. Nell'ultimo periodo, infatti, si stanno rivelando più numerose del solito le segnalazioni di furti nelle villette.

Non solo le classiche chianche della Murgia che da sempre fanno gola ai malviventi. In maniera sempre più incessante, i ladri prendono di mira attrezzi agricoli, elettrodomestici e tutto ciò che abbia un minimo di valore. Si "accontentano" anche di vecchi televisori e varie suppellettili. Al di là di quanto possa valere la refurtiva, il danno è comunque servito. Perchè a volte il problema maggiore deriva dall'effrazione. Che siano porte e finestre sfondate oppure cancelli divelti senza andare troppo per il sottile, il costo per le riparazioni ha certamente il suo peso per le tasche degli ignari proprietari.

«Più che di un aumento di questo periodo, si tratta di un fenomeno in continua crescita» trapela dagli istituti di vigilanza che confermano questa tendenza, tanto da pensare a una intensificazione dei controlli. «I ladri colpiscono a gruppi, a tarda sera o di notte, sia nelle villette che nei locali annessi, questi ultimi spesso senza allarme».

Varie le località interessate da queste "scorribande" che nelle ultime settimane stanno verificando soprattutto nelle zone di Bosco Comunale, Difesa e Pedale.

E a nulla serve - ed è quasi un paradosso - che negli ultimi mesi le campagne siano frequentate come non mai. In tanti, per sfuggire alla clausura imposta dalla pandemia, cercano infatti rifugio nelle villette normalmente abitate solo nel periodo estivo. Mentre ancora di più sono quelli che - per il medesimo motivo - si immergono nei viali per passeggiare, correre o andare in bici.

Non mancano, però, anche furti d'altro tipo. Come quello sventato l'altra sera dagli uomini della Vigilanza Giurata che, durante un giro di perlustrazione in zona Pedale, hanno rinvenuto un trasformatore dell'Enel le cui bobine erano pronte per essere asportate per ricavarne rame. Una volta scoperte, tre persone sono fuggite a piedi, mentre poco distante è stata ritrovata anche un'auto rubata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.