Tornano i contagi a scuola: due classi in quarantena al plesso di viale Arno

Con il graduale rientro a scuola tornano a registrarsi contagi negli istituti cittadini.

Due classi di scuola primaria del plesso di viale Arno (che fa capo al comprensivo Tattoli-De Gasperi) sono infatti in quarantena fiduciaria in seguito a un caso di Covid registrato tra gli alunni. Nella giornata di oggi l'istituto è chiuso per consentire la sanificazione degli ambienti. Gli studenti seguono le lezioni in didattica digitale integrata.

Altre due classi dello stesso istituto, sempre della scuola primaria, sono già in quarantena fiduciaria dal 1° febbraio scorso per un analogo caso di Covid 19. Anche in questo caso gli studenti seguono le lezioni in didattica digitale integrata.