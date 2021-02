Coronavirus: oggi altri 1.215 nuovi casi e 29 decessi. Positivo un tampone su 8

Oggi, venerdì 5 febbraio, in Puglia sono stati registrati 9.887 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 1.215 casi positivi: 361 in provincia di Bari, 97 in provincia di Brindisi, 121 nella provincia BAT, 261 in provincia di Foggia, 106 in provincia di Lecce, 280 in provincia di Taranto. 11 casi di residenti fuori regione sono stati riclassificati e attribuiti.

Sono stati registrati 29 decessi: 9 in provincia di Bari, 13 in provincia di Foggia, 9 in provincia di Taranto; 2 decessi registrati nei giorni scorsi nella provincia BAT sono stati riclassificati e riattribuiti.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.356.327 test; 73.013 sono i pazienti guariti; 51.026 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 127.399, così suddivisi: 48.481 nella provincia di Bari; 14.019 nella provincia BAT; 9.227 nella provincia di Brindisi; 26.647 nella provincia di Foggia; 10.767 nella provincia di Lecce; 17.566 nella provincia di Taranto; 573 attribuiti a residenti fuori regione; 119 di provincia di residenza non nota.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia odierno è disponibile qui.