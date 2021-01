Le carcasse di dieci cinghiali fatte a pezzi e abbandonate in contrada Boccotero Copyright: Guardie per l'ambiente

Le carcasse di dieci cinghiali fatte a pezzi e abbandonate in contrada Boccotero Copyright: Guardie per l'ambiente

Scuoiati e fatti a brandelli. È la condizione in cui sono stati ritrovati i resti di una decina di cinghiali abbandonati lungo strada esterna Boccotero. Gli animali sono stati quasi certamente macellati illegalmente e poi abbandonati in sacconi neri. Gli odori hanno poi richiamato altri animali che si sono cibati dei resti.

«La salute di chi si ciba di queste carni non controllate potrebbe avere degli effetti anche seri negli ignari consumatori che acquistano questo particolare tipo di carne “a buon mercato”, non sempre prelibata quanto si crede» - spiega Pasquale Laterza, presidente delle Guardie per l’Ambiente. «Spesso proprio il bracconiere che li ammazza preferisce regalare questa carne, segno che conosce la pericolosità dell’alimento stesso».

Del fatto sono state informate le Autorità e sono state avviate le verifiche del caso da parte della Asl.