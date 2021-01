Telefoni muti e email fuori uso all'Ufficio Igiene: un guasto fa saltare le linee

Telefoni muti e email fuori uso all'Ufficio Igiene. Un grande disagio per utenti e operatori del presidio sanitario di via Galliani - ancora di più in piena emergenza Covid - che dura ormai da quasi una settimana.

Il guasto ha fatto saltare sia la linea telefonica che quella internet nella giornata di mercoledì 13. Da quel momento, se si prova a chiamare uno dei numeri telefonici dell'ufficio (inclusi quelli dei servizi veterinari), cade la linea oppure il messaggio registrato di un gestore telefonico risponde che il numero è inesistente.

Il guasto è stato segnalato ai tecnici che però non hanno ancora rimesso in sesto le linee. Nel frattempo, gli operatori sono regolarmente in servizio e per le comunicazioni verso l'esterno - anche per il tracciamento dei contagi Covid - utilizzano le proprie utenze private.

Solo per particolari urgenze, è possibile recarsi di persona negli uffici di via Galliani, nel rispetto delle norme anti Covid. Per la prenotazione dei vaccini, invece, gli operatori sono disponibili dalle 13 alle 14.