Ancora un'auto in fiamme: Fiat Punto brucia nel quartiere Belvedere

Un'altra auto in fiamme questa notte in città, dopo il doppio incendio del 6 gennaio in via Calatafimi.

L'incendio è divampato attorno alle 3.15 in zona Belvedere, a pochi passi dall'asilo comunale. L'auto, una Fiat Punto, è stata quasi interamente divorata dalle fiamme.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Corato e i carabinieri della stazione di Ruvo. Si indaga sulla natura dell'incendio.