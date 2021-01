Momenti di paura questa mattina, attorno alle 11.30, in zona via Dante. Un uomo di nazionalità straniera, giunto da poco a Corato, è andato in escandescenza seminando il panico. Prima ha lanciato una scala e una sedia in legno dal balcone della sua abitazione (ubicata in una traversa di via Dante). Poi, sceso in strada, ha distrutto il parabrezza di un'auto ed è entrato in un bar colpendo alcune suppellettili presenti all'interno e spaventando i presenti.

Provvidenziale la presenza di due giovani militari fuori servizio che, resisi conto della situazione, sono intervenuti bloccando l'uomo. Sul posto sono intervenute pattuglie della polizia locale e della polizia di Stato. Al momento sono in corso le indagini per chiarire i contorni della vicenda.