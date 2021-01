Nucleare, a 50 km da Corato alcune aree idonee per il deposito dei rifiuti radioattivi italiani

Sei aree potenzialmente idonee ad ospitare un deposito di scorie nucleari a poco più di cinquanta chilometri da Corato. La doccia gelata arriva dalla Sogin (la società pubblica di gestione del nucleare) che la notte scorsa - dopo aver ricevuto il nullaosta del Governo - ha pubblicato la Cnapi, ovvero la carta che individua le aree potenzialmente idonee ad ospitare il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi italiani.

La carta - tenuta dal 2015 sotto riservatezza assoluta - non dice quale sia il punto in cui verrà costruito il deposito, ma indica 67 zone che soddisfano le condizioni tecniche per la realizzazione.

Alcune di queste aree si trovano a cavallo tra la Murgia e la Basilicata: una in territorio Gravina, due tra Altamura e Matera e tre a Genzano di Lucania, tra i 50 e i 60 chilometri dalla nostra città. Poco più lontane altre tre zone tra Matera e Laterza e altre cinque in Basilicata tra Genzano, Oppido e Acerenza.

Clicca qui per visualizzare la mappa.

Seppure le aree non coinvolgano direttamente Corato, è ovvio che - ragionando in termini più ampi di territorio - non si possa restare indifferenti.

Appena si è diffusa la notizia, le istituzioni locali sono insorte, con forti proteste da parte dei sindaci di Gravina, Alesio Valente, e Altamura, Rosa Melodia, e del presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.

Secondo il programma, l'Italia deve riuscire ad avviare il deposito entro il 2025. Attualmente i rifiuti radioattivi sono stoccati in una ventina di siti provvisori - sparsi in tutta Italia - che non sono idonei ai fini dello smaltimento definitivo.