Non si ferma all'alt dei carabinieri, giovane in scooter finisce a terra

In collaborazione con Vanessa Bucci Photography Da Vanessa Bucci un servizio fotografico in regalo per la prima bimba nata a Corato

Vanessa Bucci, in qualità di fotografa professionista specializzata in gravidanze, neonati, bebè, famiglie (professione che svolge, dopo anni di specializzazione in materia, con dolcezza, amore e passione), ha deciso di dare il benvenuto all’anno