È V-day anche a Corato. Il medico Fabrizio Diaferia si vaccina contro il Covid: «Emozione unica»

«Un'emozione unica, per la costruzione di un mondo nuovamente sicuro». Non trattiene la gioia Fabrizio Diaferia, giovane medico coratino che questa mattina, nella storica giornata del "V-day", ha scelto di vaccinarsi contro il Covid.

Ieri sera nell'aeroporto di Bari sono arrivate le prime 505 dosi di vaccino destinate alla nostra regione e questa mattina al Policlinico è iniziato il Vaccine Day con le prime somministrazioni e l'avvio della distribuzione nelle varie Asl pugliesi.

«Provo emozioni grandissime e indescrivibili» racconta Diaferia, dirigente medico in servizio da marzo scorso nel reparto di pneumologia Covid del Policlinico di Bari.

«Sono stato tra i primi 20 a vaccinarmi, l'ho saputo solo pochi giorni fa e ho avuto poco tempo per elaborare la cosa. È un turbinio di emozioni, un omaggio alla mia famiglia e a chi mi è stato vicino in questi mesi. Il momento in cui sono entrato a lavorare in un reparto Covid è stato difficile anche per loro».

Hai avvertito l'obbligo di doverti vaccinare, in quanto medico?

«Nessuna costrizione, anzi. Per me è stata una grande opportunità e mi sono sentito molto fortunato a essere tra i primi a poterlo fare. L'ho sentito come un dovere non tanto in relazione al mio lavoro, ma più che altro nei confronti dei miei cari. Lo scopo del vaccino è proprio quello di creare un cordone di sicurezza verso gli altri».

In tanti, in ultimo il prof. Lopalco, hanno detto: "Il medico che rifiuta la vaccinazione non è degno di questo mestiere".

«Io ho voluto fare questo passo proprio per dare un esempio ai miei colleghi e alla popolazione. In questi giorni ho letto che i primi vaccinati sarebbero cavie per la sperimentazione, ma non è assolutamente vero. È solo una grande responsabilità verso tutti. Ora tornerò al lavoro un po' più sereno e con la consapevolezza di avere con me un'altra arma in più contro il virus».

La somministrazione del vaccino non finisce oggi.

«Fra tre settimane ci verrà somministrata un'altra dose di richiamo. Poi parteciperò a uno studio della Asl Bari proposto su base volontaria per approfondire la risposta degli anticorpi a 1, 2, 6 e 12 mesi di distanza dalla vaccinazione».