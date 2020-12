Con Gabetti il sogno di comprare casa è realtà

L’immobiliare Gabetti è un’agenzia attiva sul territorio di Corato e sempre attenta alle esigenze dei clienti. In quest’anno, per certi versi complicato a causa della pandemia e delle annesse difficoltà economiche da essa generate, la Gabetti di Corato ha saputo tenere duro, mantenendo elevati gli standard della sua offerta immobiliare. Non a caso gli appartamenti di nuova costruzione realizzati in Viale Friuli, sono una delle proposte più interessanti che l’azienda ha messo a disposizione di quanti decidono di compiere l’importante scelta di comprare casa.

Il settore immobiliare e quello dell’edilizia hanno fatto passi da gigante negli ultimi anni, puntando a migliorare sempre di più la qualità dei materiali e degli impianti presenti all’interno degli ambienti domestici e degli edifici in genere. Per questo l’agenzia Gabetti di Corato che ha anche una sede a Ruvo di Puglia, pone la qualità al centro della sua offerta oltre che la varietà della scelta, nelle soluzioni immobiliari più adatte alle esigenze di ogni persona: appartamenti, case indipendenti e tanto altro, sempre a misura dei clienti.

«Con il Natale – affermano i titolari – il regalo più bello è darsi la possibilità di progettare un acquisto importante, affidandosi alle persone giuste per trasformare in realtà il sogno di acquistare casa in totale serenità e sicurezza. In occasione delle feste natalizie vogliamo augurarci che il futuro sia ricco di opportunità, perché nonostante tutto potremo continuare a sperare in un tempo migliore, in cui ogni scelta possa essere il segno di un’evoluzione e di una rinascita, sia pure decidendo di acquistare una casa».

Contatti

Sede di Corato: Via Gravina, 7/9

Tel. 080.872.20.41

corato@gabetti.it

www.gabetti.it

Sede di Ruvo di Puglia: Piazza Dante, 12

Tel. 080.403.43.32

ruvodipuglia@gabetti.it

www.gabetti.it