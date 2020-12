Linea diretta con Babbo Natale, l’agenzia Mirus organizza le videochiamate

Babbo Natale supera le distanze, del tempo e dello spazio: questo lo sanno tutti i bambini. È per questo che nemmeno il Covid lo fermerà, il babbo più famoso del mondo entrerà nelle case dei più piccoli attraverso una videochiamata.

«Fino all’anno scorso - racconta Ruggier Piombino della Mirus Animazione e Spettacolo - con Babbo Natale ed i suoi elfi raggiungevo le case dei bimbi; mi aspettavano nelle feste aziendali e nei grandi centri commerciali. In questo strampalato 2020, invece, le misure di prevenzione sanitaria mi hanno imposto di trovare una soluzione alternativa per far incontrare Babbo Natale ai nostri cuccioli.

Basterà che i genitori mi chiamino al numero 360878991: io “prenderò appunti” sul comportamento dei bimbi, raccoglierò le letterine che mi arriveranno su whatsapp e farò in modo da farle leggere a Babbo Natale; fisserò un appuntamento in agenda e nell’ora e nel giorno stabilito farò partire la videochiamata. Avete paura che Babbo Natale non senta bene? State tranquilli, penserò anche a quello. Sarà comodamente seduto sulla poltrona di casa sua, con la slitta e le renne al seguito; non gli mancherà nulla, potrà svolgere al meglio la sua vera missione e raccontare le sue storie: far sorridere i bimbi e donare un momento di dolce serenità ai grandi».

Mirus animazione e spettacolo: un'agenzia nata a Corato nel 2005

Organizza feste, animazioni e spettacoli per adulti e bambini senza limiti di età. Propone diverse formule e pacchetti del divertimento, è in grado di personalizzare ogni evento grazie ad uno staff altamente qualificato e attento alle diverse esigenze del cliente. Su richiesta del cliente, Mirus può provvedere alla completa organizzazione di una festa: dalla scelta del luogo in cui festeggiare (in strutture ad essa affiliate su Corato e nei paesi limitrofi), all'allestimento della festa, al servizio catering e/o camerieri e all'animazione, sollevando il cliente da fastidiose perdite di tempo. Ha già al suo attivo innumerevoli organizzazioni di matrimoni, feste di addio al celibato e al nubilato, feste di laurea, compleanni di 18 anni, comunioni, battesimi, cene e feste aziendali, inaugurazioni di attività, animazione per strutture turistiche e tanto altro.

Da anni l’agenzia collabora con diverse scuole dell'infanzia e scuole primarie per i progetti di accoglienza delle prime classi; propone anche attività ludico-didattiche in diverse librerie e collabora da anni con prestigiose sale ricevimento, ristoranti, locali, ludoteche e parchi.

Mirus ha anche un'esperienza pluriennale nell'animazione di adulti e bambini diversamente abili: Ruggiero Piombino è un esperto di Clown Therapy impegnato nel sociale, ha collaborato con l'associazione Onlus A.P.L.E.T.I. di Bari per l'animazione e gli spettacoli di clown therapy al Policlinico di Bari nel reparto di oncologia pediatrica; attualmente è un clown dottore professionista della Fondazione “Dottor Sorriso”.

Contatti

Ruggiero Piombino: 360878991

Sito web: http://www.miruseventi.it/

Indirizzo: Corato, via Sant' Elia 52