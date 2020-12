Le Masserie Zucaro, il coraggio di ripartire

Quando la voglia di ricominciare è più forte di ogni difficoltà, si ha il coraggio di ripartire con rinnovato entusiasmo, trovando nei propri valori la spinta per andare avanti e fare sempre meglio. Può ben dirlo Annalisa Zitoli che nella gestione della sua masseria ha dovuto sin da subito affrontare un 2020 burrascoso e pieno di incertezze. «Abbiamo aperto la masseria ad agosto scorso, dopo importanti ristrutturazioni - afferma Annalisa - e fin dal primo giorno, l'atmosfera familiare che si respira qui ha saputo conquistare i nostri ospiti. Poco dopo abbiamo dovuto affrontare le restrizioni imposte dal Covid ma questo non ci ha scoraggiati. Oggi riapriamo nella speranza di offrire ai nostri ospiti quei momenti speciali in cui poter sorridere, pranzando insieme, per ritrovare finalmente un po' della serenità perduta.

Chi ci raggiunge qui non vuole più andar via perché per noi è importante che chiunque viene a trovarci possa sentirsi a casa. Da buoni pugliesi crediamo nell'accoglienza e nei valori delle nostre tradizioni ecco perché, nonostante tutto, siamo convinti che riaprire sia un modo per dare un segnale di resistenza ma anche di speranza di fronte alle difficoltà a cui ci ha costretti la pandemia. La masseria è il nostro rimedio allo stress vissuto in questi mesi, per poter recuperare un po' di tranquillità all'insegna del relax ».

Tra le masserie dove mangiare in Puglia, Le Masserie Zucaro coniugano i valori della terra e della buona tavola alla tradizione pugliese. Le cucine della tenuta già si apprestano a portare in tavola i prodotti dell'orto, rigorosamente a kilometro zero, rivisitati in chiave gourmet da uno staff di cuochi che sanno stupire gli ospiti con pietanze prelibate, all'altezza dei palati più sopraffini.

Riscoprire i sapori della cucina pugliese, volgendo lo sguardo al panorama invernale della Murgia: è questa l'idea delle Masserie Zucaro. Intanto, il mistico paesaggio di Castel del Monte, oltre le finestre del ristorante, si offre in tutto il suo splendore a coloro che raggiungono questa location da sogno.

Contattando direttamente la struttura è già possibile prenotare un pranzo preparato ad arte per l'occasione. In masseria il tempo da dedicare a sé stessi e ai propri affetti è uno dei valori più importanti. Le masserie di Puglia sono luoghi di incontro e di benessere dove vivere esperienze di relax, immergendosi nella natura e nella bellezza. Non a caso, alle Masserie Zucaro si può staccare dalla frenesia quotidiana, vivendo un tempo lento, durante il quale godersi esperienze di vario genere, dall'idromassaggio alle passeggiate tra le erbe, dalla buona cucina ai giri in bici o a cavallo. La tenuta mette a disposizione anche cinque camere familiari, finemente arredate, per quanti desiderino pernottare e vivere più a lungo queste esperienze. Momenti di serenità e spensieratezza che la masseria non si stanca mai di offrire ai suoi ospiti e di cui, oggi più che mai, si ha bisogno.

Quale modo migliore per superare questo tempo di distanza e di incertezze imposto dal Covid, se non quello di ritrovarsi insieme nei sapori semplici e raffinati della masseria, circondati dall'intensa atmosfera della Murgia e dai suoi profumi avvolgenti.

CONTATTI

Sede: C.da Posticchio AC

Tel. 0883 1955528

Cellula. 389 6473686

E-mail: info@lemasseriezucaro.it

Facebook: Le Masserie Zucaro

Instagram: lemasseriezucaro_

Sito: https://lemasseriezucaro.it/