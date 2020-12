Cento anni di storia, qualità, innovazione e rispetto per l’ambiente. Questo è Infissi Modesti, l’azienda coratina che opera nel settore della realizzazione ed installazione di infissi in legno – legno/alluminio e porte interne.

La storia

Nata nel 1920 come falegnameria dell’ebanista Luigi Modesti, l’azienda è stata tramandata di generazione in generazione e si è specializzata nella produzione di manufatti in legno. La crescita esponenziale, in termini di fatturato e di ampliamento dei servizi offerti, si è avuta con il Cav. Armando Modesti che dai primi anni ’70 ha avviato la produzione di infissi, porte interne ed arredi in genere.

Dal 1997 l’azienda è passata nelle mani di suo figlio, Luigi Francesco Modesti: è diventa l’attuale Modesti srl, con un portafoglio clienti italiano ed estero in continua espansione. Cuore pulsante dell’attività aziendale è la realizzazione di infissi esterni in solo legno e legno-alluminio, persiane in solo legno, scuroni e tutto il pacchetto riguardante gli esterni (cassonetti, avvolgibili, zanzariere); non manca, tuttavia, la vasta gamma di porte interne che porta avanti l’antica tradizione della manifattura artigianale.

Da diversi anni l’azienda ha ottenuto la certificazione internazionale FSC, specifica per il settore forestale e i prodotti - legnosi e non legnosi - derivati dalle foreste: per i clienti, e per il Pianeta, significa rintracciabilità dei materiali utilizzati per la produzione.

La combinazione di legno e metalli di alta qualità, manodopera specializzata e macchinari all’avanguardia rende possibile la realizzazione di prodotti di alto livello in grado di rispondere a tutte le esigenze della clientela. Grazie al team dinamico ed alla collaborazione tra i reparti amministrativo, commerciale e tecnico, chi sceglie Infissi Modesti può costantemente monitorare lo stato di avanzamento della produzione del prodotto acquistato, i tempi di consegna e montaggio.

Una grande opportunità: infissi in legno a metà prezzo

Grazie al Decreto Rilancio, chi sceglie di cambiare gli infissi della propria casa può migliorare i livelli di efficienza energetica e beneficiare di notevoli vantaggi economici. Gli infissi in legno, o in legno e alluminio, sono finalmente diventati alla portata di tutti grazie all’immediato sconto in fattura del 50 per cento. Chi acquista nuovi infissi in grado di soddisfare adeguati livelli di risparmio energetico può scegliere se usufruire del bonus statale pari al 50% dell’importo speso sotto forma di detrazione fiscale spalmata in 10 anni oppure ottenere uno sconto immediato in fattura o ancora trasformarlo in credito d’imposta da cedere agli istituti di credito.

